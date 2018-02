Risada em grupo

Depois de praticamente rodar o mundo – há nove anos no ar, com o seu já clássico Lugar Incomum –, Didi Wagner está pronta para novo desafio que tocará em paralelo também no Multishow: um programa de humor. A apresentadora vai dividir o mesmo cenário com os veteranos das risadas Bento Ribeiro, Paulinho Serra e Murilo Gun em A Pergunta que Não quer Calar, que tem estreia prevista para o ano que vem. “Está sendo muito divertido. Porque além de ser uma novidade, fiquei muito à vontade, sem me cobrar para ser tão engraçada quanto eles. Cada um, ali, tem um estilo. Eu entro como uma figura que tem um senso de humor, sem ser propriamente humorista.”

