Rio seguro

Está avançando, até onde se sabe, o pedido de José Mariano Beltrame, da Segurança do Rio, para que o esquema de segurança montado para a Olimpíada fique na cidade até o fim do ano.

Consta que Alexandre de Moraes já teria falado do assunto com o governador Francisco Dornelles e com Pezão – e que iria avaliar os dados recebidos para levar a Temer.

No centro da questão, as eleições municipais. Tanto que o ministro da Justiça já esteve com o presidente do TRE do Rio e voltará a conversar com Gilmar Mendes, do TSE.

Querem garantir que a tranquilidade da campanha e das votações não será conturbada.