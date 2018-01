Rio e São Paulo terão no ano que vem uma nova mostra de cinema. O Festival dos Festivais – criado por Joana Henning, da Escarlate, em parceria com a rede Cinépolis – reunirá parte da programação apresentada nos principais festivais do mundo. Filmes de Cannes, Berlim, Sundance e Toronto estarão na lista.

