O Brasil resolveu inovar sua maneira de fazer promoção comercial. Da Líbia, onde se encontra, Alessandro Teixeira avisa que quase 100 compradores internacionais vão aterrissar no Rio, convidados pela agência, na semana do carnaval.

“Só feiras e missões comerciais não resolvem, temos de aproveitar as festas brasileiras como atração, como a China faz com sua Festa do Dragão”, conta.

Para tanto, acaba de firmar acordo com a Liesa, que toca o carnaval carioca.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte