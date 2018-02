O vídeo ofensivo a Netinho, hospedado no YouTube, continua no ar. Em setembro, TRE determinou multa de R$50 mil e outros R$ 10 mil por dia ao Google pelo descumprimento da liminar. Mostra o músico-político ao som de seu hit Cohab City com letra alterada: “Tô chegando na Cohab pra espancar uma megera, sair na mão com os amigos e dar uns soquinhos em minha Cinderela”.

Procurada, a direção do Google informa que não comenta casos “específicos”.