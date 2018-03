Também Cauã Reymond prepara ação judicial contra o… Facebook. Seu perfil verdadeiro na rede social, com 5 mil amigos, foi apagado arbitrariamente. O ator foi informado que a rede social não serve para relacionamento com fãs.

Indagada pela coluna, o Facebook no Brasil levanta a hipótese de que o perfil do ator tenha sido confundido com um falso. E por isso, deletado. Enquanto isso, dez perfis falsos do ator permanecem intactos.