Richard Stad quer modernizar a Aramis

Richard Stad, um dos mais jovens CEOs do mercado de varejo — tem 33 anos — entrou na Aramis disposto a mudar as coisas na empresa criada por seu pai, Henry Stad. Com formação em administração e marketing, a ideia de Richard, para começar, foi humanizar a marca de moda masculina, trazendo “um propósito para a empresa”, a fim de deoxá-la mais moderna e mais aberta ao gosto do homem atual.

Para tanto, investiu em parcerias na área social. Exemplo? O empresário apostou em aliança em prol da educação junto com o Instituto Ayrton Senna. “Em números atualizados, já estamos apoiando 1.936 crianças e nossa meta é chegar a 2.500 até o último dia do ano”, afirma, satisfeito. Para 2018, a ideia é levar a ação adiante no mesmo ritmo.

“No ano que vem, queremos mostrar a nossa verdade interna e sermos reconhecidos como uma das marcas masculinas mais inovadoras”.