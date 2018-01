Ricardo Barros não consegue apaziguar médicos

Ricardo Barros vem promovendo seguidos encontros tentando aparar as arestas com a classe médica. Em conversa essa semana, com os presidentes dos Conselhos Regionais de Medicina, o ministro da Saúde chegou a exibir… vídeo dele mesmo dizendo que “os médicos fingem trabalhar”.

Tentava mostrar que a frase havia sido tirada do contexto.

Nada feito

Não colou. “Deveria ter feito um mea culpa e pedido desculpas”, observou Florentino de Araújo Cardoso Filho, da Associação Médica Brasileira. “Todos erramos. Todos. O que não podemos mais admitir é insistência em erros”.