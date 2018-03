Em Los Angeles não se fala de outra coisa. Conhecida como “capital do outdoor”, a cidade tentou adotar o “Cidade Limpa”, implantado em São Paulo – mas o lobby do mercado encrencou.



Por enquanto, a prefeitura local suspendeu por seis meses a licença para novos outdoors e a comunidade começa a debater uma nova lei, nos moldes do projeto paulistano.

