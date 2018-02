Sérgio Rial, da CNF, convidou Rodrigo Maia e líderes partidários para almoço na sede da entidade, no início do próximo mês. O prato? O tão aguardado projeto de lei do Cadastro Positivo.

