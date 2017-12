Reynaldo Gianecchini grava vídeo pelas ’10 Medidas contra a Corrupção’

Reynaldo Gianecchini e Cassio Scapin entraram na mobilização promovida, principalmente, pelo procurador da República Deltan Dallagnol – coordenador da força-tarefa do Ministério Público Federal que atua na Lava Jato — para a aprovação no Congresso das “10 Medidas contra a Corrupção”.

No vídeo de 14 segundos publicado nas redes sociais, o ator global diz que está cansado da corrupção e da impunidade. Pede que os espectadores exijam que o Congresso represente a vontade do povo. E inclui as hashtags #‎Dia13vemprarua‬ ‪#‎ChegadeImpunidade‬ ‪#‎ChegadeCorrupçao‬.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No próximo dia 13, outros movimentos como Vem pra Rua e Movimento Brasil Livre –que pedem a saída da presidente Dilma Rousseff do governo– planejam manifestações em várias cidades do País.

Eu exijo que o congresso nacional aprove as 10 medidas contra a corrupção. #Dia13vemprarua #ChegadeImpunidade #ChegadeCorrupçao Publicado por Reynaldo Gianecchini em Quarta, 2 de março de 2016

Logo após o ator publicar o depoimento nas redes sociais, Dallagnol compartilhou em sua página no Facebook.

Outro vídeo republicado pelo procurador foi o do ator Cassio Scapin, que também fez vídeo pedindo o apoio da sociedade a a proposta e foi compartilhada pelo procurador.

Na peça, Scapin destaca que representantes e dirigente do País utilizam o dinheiro dos imposotos para benefícios próprios, dos partidos e de terceiros.

As “10 Medidas contra a Corrupção” contemplam a criminalização do enriquecimento ilícito, o aumento das penas para corrupção de altos valores, a reforma no sistema de prescrição penal, a celeridade nas ações de improbidade administrativa, a responsabilização dos partidos políticos e a criminalização do caixa 2, entre outros ajustes. A campanha conta com 1,6 milhão de assinaturas.