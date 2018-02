Atenção adoradores de moda, a túnica azul que Larissa Maciel irá surgir no capítulo desta quinta-feira da minissérie Maysa – Quando Fala o Coração é a mesma usada pela cantora no show que fez no Canecão, em 1969.

A peça faz parte do acervo do diretor Jayme Monjardim.

