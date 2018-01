Páginas de classe

Foi com o fim da revista Wish – onde Lili Carneiro e Luciano Ribeiro se conheceram e trabalharam juntos – que a dupla viu a oportunidade de criar a Carbono, uma publicação voltada para o público masculino, que sai no próximo dia 2 em SP. “Nas nossas experiências anteriores percebemos que todas as publicações voltadas para esse público davam muito certo. As revistas existentes no mercado são muito diferentes da nossa. Procuramos falar para um público diferenciado. A ideia é ser um guia para o homem moderno”, explica Lili. Entre os destaques da primeira edição – serão três no ano –, ela aposta na seção chamada Páginas Amarelas. “Serão quase 20 páginas em que o leitor terá desde endereços de alfaiate onde ele pode fazer um terno sob medida até as melhores casas de carne de São Paulo. O homem pode destacar essa parte e ir atrás, vivendo várias experiências diferentes com esse guia em mãos”. A gestação da revista estendeu-se por um ano e meio e fez com que a editora, que leva o mesmo nome, crescesse em experiência com publicações customizadas. Dentre elas, está o charmoso Corriere Fasano, além de publicações da Thelure, da Breton e a Vic & Co. Post. “Nossas revistas primam pela estética. Procuramos fazer parcerias com designers internacionais. As publicações são sempre clean e bonitas.”

