FHC, José Sarney, Henrique Meirelles e Pedro Malan serão algumas das estrelas que, a partir do fim do mês, estarão no Canal Futura, na série Economia Brasileira – a História Contada por Quem a Fez.

No total serão 41 entrevistas que ainda incluirão, entre outros, Armínio Fraga, Paul Singer, Abílio Diniz e Roberto Setúbal. Tudo idealizado por Maílson da Nóbrega e pela produtora Louise Sottomaior, responsável também pela direção.