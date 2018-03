Reviravolta no futebol: Neymar fecha com o Real Madrid

Depois de negociar com o Barcelona, o atacante Neymar, do Santos, fechou com o Real Madrid. A negociação foi concluída na sexta-feira, 16. O jogador começa no time espanhol no dia 1º de janeiro de 2013. Os valores da transação não foram divulgados, mas especula-se que o negócio foi maior do que o negociado pelo Barça, que era 60 milhões de euros (R$ 138 milhões).

Neymar, que neste domingo entra em campo com a equipe santista para enfrentar o Corinthians no clássico válido pelo Campeonato Brasileiro, fez exames na sexta-feira sob acompanhamento do médico do Real Madrid, conforme noticiou com exclusividade o ‘Estadão’. O consultor médico do Corinthians, Joaquim Grava, também teria acompanhado o jogador.

O jogador do Santos vinha sendo pretendido pelo Barcelona, que inclusive teria acertado com o clube brasileiro valores e data para apresentação, em janeiro de 2013.

Ouça mais detalhes sobre a negociação na rádio ‘Estadão ESPN’.