Disputa envolvendo danos causados pela queda do avião que matou Eduardo Campos pode ter desfecho inesperado.

Que a AF Andrade Empreendimentos – a empresa que importou o bem – continua sua briga com empresários pernambucanos para saber quem operava a aeronave no momento do acidente, não é novidade.

A surpresa fica com a Cessna Finance Export Corporation – dona do avião e braço financeiro da fabricante – que deve também ser responsabilizada.

Reviravolta 2

A Receita Federal tenta notificar a Cessna há meses. Importações semelhantes estão sendo investigadas.