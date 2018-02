As recentes explicações de Chalita sobre denúncias de malfeitos durante sua passagem pelo governo de São Paulo soaram bem aos ouvidos da cúpula do PMDB. Tanto assim que o partido voltou a falar no seu nome para a disputa pelo Bandeirantes em 2014.

Deixando em pé o novo cabelo de Paulo Skaf – também candidato a candidato do partido no Estado.