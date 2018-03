O novo acordo ortográfico – que foi assinado por Lula em 2008 e entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2013 – pode ficar para… 2016.

Gleisi Hoffmann entrega a Dilma, semana que vem, proposta neste sentido. A ministra da Casa Civil foi convencida pelos senadores Ana Amélia e Cyro Miranda.

Reviravolta 2

Ana Maria Machado, presidente da ABL, responsável por organizar as normas da nova ortografia, reage com preocupação ao adiamento de três anos, visto que o Brasil já se adaptou. “Como vai ser? Os livros já impressos serão recolhidos? Confesso que, a esta altura, nada me espanta.”

A academia, entretanto, só se posicionará oficialmente caso a mudança ocorra.