O poder das mãos

De olho no trabalho de novos artesãos e com o objetivos de incentivar o empreendedorismo, a Foristas Produções – das sócias Patricia Toledo, Karine Rossi, e Daniela Scartezini. – fez um garimpo na área para realizar a segunda edição do Mercado Manual. O evento – que entrou oficialmente para o calendário anual do Museu da Casa Brasileira – acontece nos dias 29 e 30 e comporta mais de 70 expositores que apresentarão produtos e serviços autorais das mais diferentes áreas: artes, decoração, moda, entre outros.

