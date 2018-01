Reunião sobre Previdência divide tucanos

Ricardo Tripoli disse à coluna que não entendeu o motivo da reunião do PSDB sobre reforma da Previdência, do início da semana, que acabou não definindo a posição dos tucanos sobre o tema.

“Seria preciso, primeiro, avisar as lideranças e estas ouviriam antes as bancadas a respeito”, comentou o líder do partido ma Câmara.

Tripoli diz que não foi comunicado antes nem as bancadas foram consultadas.

Goldman diz que objetivo

do encontro “foi atendido”

Indagado, o presidente interino Alberto Goldman, que conduziu o encontro, afirma que o objetivo – “que foi atingido” – era unir o partido em torno do texto do relator, Arthur Maia, aprovado por uma comissão na qual o PSDB teve três representantes.

“Se depois houver recuo (do governo) e o texto for mudado, são contingências da política”, acrescentou.

