‘Retomada’ da Funarte em SP e festivais, prioridades de Calero

Medidas para reativar a Funarte em São Paulo, a começar pela reforma de sua sede, e o lançamento de novos editais já no início de 2017, um deles sobre festivais, foram discutidos no encontro desta quinta-feira, 29, entre Marcelo Calero, ministro da Cultura, e representantes da classe artística paulistana, no Teatro Sérgio Cardoso. Foi a segunda reunião dele com o grupo, em um mês.

O ministro trouxe consigo o novo presidente da fundação, Humberto Braga, e o encontro serviu para avaliar ideias tidas como prioritárias no encontro anterior. Nas várias reuniões, em separado, estavam, entre outros, produtores de teatro como Paulo Pelico e Guilherme Bonfim, o coreógrafo Anselmo Zolla, e Bel Toledo, do Conselho Brasileiro de Entidades Culturais. Editais voltados para música erudita e circo, inclusive para treinamento desta área em gestão e implantação dos Polos de Circo, já foram avaliados em detalhe. Semana que vem, Braga volta a SP para debater outras ações relativas à recuperação da Funarte no Estado.