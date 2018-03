O São Paulo cogita romper contrato com a Ambev, por causa do investimento de R$ 35 milhões da empresa no Itaquerão.

A gigante das bebidas – que bancará a reforma das salas de imprensa do Morumbi e do CT da Barra Funda (orçada em R$ 9 milhões) – tinha se comprometido com o SPFC a não investir maior quantia em outro clube.