Aécio prepara intensivão, com foco no Sudeste. Faz caminhada, hoje, no Mercadão de Madureira, no Rio; amanhã, périplo por SP e Minas.

Na quinta, retorna ao Rio para o debate da Globo. E, na sexta, volta a percorrer cidades paulistas e mineiras.

Reta final 2

O último ato de campanha, sábado, já está marcado. Em busca de sorte, o tucano seguirá roteiro tradicional: carreata pelo entorno de BH, que acabará na Avenida do Contorno.