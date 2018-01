Um dos mais versáteis artistas brasileiros, Hélio Oiticica ganhará mostra na Fundação Edson Queiroz, em Fortaleza, de 26 de janeiro a 1.º de maio.

Com curadoria de Celso Favaretto e Paula Braga, a individual reúne 60 obras do artista, passando por todas as fases de sua obra como o Grupo Frente, o Neoconcretismo e o Parangolé.