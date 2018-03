Restaurante Rodeio passa a oferecer eventos para até 70 pessoas

Silvia Levorin, dona dos restaurantes Rodeio – o ponto dos Jardins completou 57 anos recentemente – pretende expandir o leque de serviços de seus estabelecimentos. “A procura para realizar eventos de pequeno e médio porte aumentou muito no último ano. E, com a demanda crescendo, resolvemos ‘oficializar’ esses serviços, que na verdade, sempre foram oferecidos”, explicou Silvia. Tanto a unidade dos Jardins como a do Shopping Iguatemi, vão sediar os eventos. Entretanto, os restaurantes nunca fecharam suas portas para os clientes habituais. “Temos 200 lugares em ambas as unidades. Deste total, podemos oferecer até 70 para quem nos contratar.”

