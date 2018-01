Restaurante japonês Kitchin abre outro endereço no JK

Os sócios Denis Watanabe, Fernando Ramalho, Marcella Diniz Abrão, José Ferreira de Souza e Gabriel Diniz Abrão anunciam nova unidade do restaurante japonês Kitchin – que agora, além da casa do Itaim, terá um ponto no Shopping JK.

“Expandimos porque acreditamos que temos capacidade de manter nossos valores. Prezamos pela qualidade da matéria-prima, pelo serviço e por um ambiente diferenciado para nossos clientes. Aposto no negócio e no padrão que ele oferece. Além disso, nosso cliente se identifica com o público do JK”, explica Gabriel.

Previsão de abertura? Novembro.