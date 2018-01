Restaurante Jamile, no Bixiga, abre seu rooftop

O restaurante Jamile – de Alberto Hiar, Anuar Tacach e Henrique Fogaça – entra no clima do verão e abre um rooftop com vista para o tradicional bairro do Bixiga, no centro de São Paulo. Há um ano, quando o estabelecimento abriu, o espaço era restrito para eventos pontuais organizados por parceiros ou pelo próprio staff.

Agora, os sócios decidiram aproveitar melhor o ambiente, também de olho na fila de espera. “A demanda do restaurante cresceu bastante desde a inauguração e a espera era algo que nos incomodava, porque os clientes ficavam aguardando no início do salão principal com pouco espaço. Abrir o rooftop foi uma forma de acomodar melhor os nossos clientes, oferecendo um ambiente aconchegante e moderno”, destaca Hiar.