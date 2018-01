Os responsáveis pelo Enem se espantaram com acusações de que o tema da redação – “desafios para a formação educacional de surdos no Brasil” – seria… um golpe. E defendem a escolha: “O Inep se orgulha de ter dado voz e rosto a milhões de brasileiros até então invisíveis”, disse Maria Inês Fini, presidente do Inep, à coluna.

