Responsabilidade social

O Itaú Unibanco fez as contas. Em 2010, mais de 14 mil colaboradores fizeram doações e destinaram mais de R$ 1 milhão do Imposto de Renda devido aos Fundos para a Infância e Adolescência dos municípios. Os recursos vão beneficiar 30 projetos sociais.

O Centro Paula Souza vai oferecer 600 bolsas para professores e alunos estudarem inglês nos EUA. A primeira leva, formada por 50 mestres, desembarcou em San Diego na semana passada. O investimento é de R$ 5,8 milhões.

Regina Duarte será madrinha da campanha Padrinho de Coração, em prol do Solar Meninos de Luz, que atende crianças cariocas das comunidades do Cantagalo e do Pavãozinho.

A produtora Código Solar e o Canal Amazon Sat fecharam parceria. Além de produzirem documentário na Amazônia, neutralizarão o carbono da expedição, que percorrerá 20 mil quilômetros.

O site Mercado Livre resolveu contribuir com o projeto Um Teto Para o Meu País. Por meio da plataforma é possível doar material de construção e até uma moradia de emergência para a ONG. A entidade constrói casas provisórias para desabrigados.

O resort Txai, em Ganchos, Santa Catarina, acabou de fechar com o Senai. Oferecerá cursos profissionalizantes gratuitos de pedreiro, eletricista, dentre outros, para os moradores da cidade.

O HSBC Bank Brasil eliminou a impressão automática de relatórios diários. O que significa uma economia de até 30 milhões de folhas de papel, equivalente a mais de 2 mil árvores por ano.