Responsabilidade social

Beatrizinha Monteiro de Carvalho, Lucinha Vidigal e Fafá Gonçalves organizam bazar do Projeto Borboleta, Dia 10, na Rua Antilhas. Em prol da AACD. E Roberto Justus, Claudia Leitte e Isabella Fiorentino assinam o livro Receitas dos Artistas, lançado pela Villa Jequiti. Também em benefício da instituição.

A Ultragaz Cultural – uma carreta de cinema itinerante- está programada para percorrer 12 cidades. Começa por Sorocaba. Quinta.

Acaba de ser reinaugurada, a Escola-Comunidade Merck, no Rio. Para atender alunos com necessidades especiais.

Começa a temporada de jantares de gala beneficentes. Do Instituto Ronald McDonald, quarta, no Buffet Torres, para o tratamento de vítimas do câncer infanto-juvenil. E na sexta, no Hyatt, será a vez da Make a Wish, que realiza o sonho de crianças doentes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Bazar do Bem Possível, com participação do Lar Escola São Francisco, acontece quinta. No Clube Pinheiros.

A Semana Global do Empreendedorismo abre dia 11, no Centro Cultural Waly Salomão. Em Vigário Geral, Rio.

Está decidido. A primeira apresentação da série Concertos Natura Musical será sábado, na Sala São Paulo. De graça.

A AHPAS completou 10 anos. E promove almoço para angariar recursos, no Espaço Villa Noah. Dia7.

O Espírito Santo Investment Bank avisa. Apoia o Grande Leilão de Arte Contemporânea Beneficente. No Mube, a partir de quinta.