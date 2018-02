Responsabilidade social

É amanhã a cerimônia do Prêmio Victor Civita Educador Nota 10, na Sala São Paulo. E no dia 27, Paulo Lima lidera a entrega do Prêmio Trip Transformadores. No Auditório Ibirapuera.

Os pequenos do Acredite terão hoje seu Dia das Crianças fora do calendário. Alunos do Colégio Iavne comandam maratona de atividades para quem sofre de reumatismo.

Steven Gunderson, presidente da Council on Foundations, é um dos experts do terceiro setor que palestra no Encontro Paulista de Fundações. Sexta, no Renaissance.

A Baked Potato avisa: está arrecadando recursos para a FADA, fundação que apoia autistas. Além de criar prato exclusivo para a campanha, a empresa destinará à ONG o faturamento de um dia deste mês.

O Google lançou personagem para estimular o debate sobre consciência ambiental nas escolas. Quinta-feira é a vez do Homem-Árvore visitar a escola Professora Marlene Camargo Ribeiro, em Mauá.

A La Vie en Douce abre hoje as portas da sua fábrica de chocolate para a criançada. O ingresso pago será trocado por brinquedos para o Instituto Tia Soninha, no Capão Redondo

Adriana Barra ofereceu uma obra de arte para o leilão beneficente da Sanrio, que vai até quinta. O dinheiro da venda será doado à Casa do Zezinho.

Tacada solidária. O 4º Aberto de Golfe do VistaVerde acontece hoje, em Araçariguama. E receberá doações de livros e alimentos para o Fundo Social do município, no interior Paulista.