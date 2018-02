Responsabilidade social

Equipe do Ministério da Saúde desembarca em Porto Príncipe, dia 25, para missão nobre. Treinará 2 mil agentes comunitários e 500 técnicos da ilha. O objetivo é ajudar o Haiti a montar uma rede básica de saúde.

Tesouradas do bem. Wanderley Nunes e mais 40 profissionais cortarão as madeixas de 400 pessoas no projeto Verdescola, em São Sebastião. Amanhã.

O Ateliê Oral dá exemplo de solidariedade. Atenderá de graça 80 idosos do Projeto Velho Amigo. Amanhã.

O Consulado da Mulher, ação social da Cônsul, ajudará mulheres de baixa renda do Guarujá a montar uma lavanderia solidária.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Itaú Unibanco avisa: distribuirá 8 milhões de livros infantis pelo seu site.

O Extra preparou surpresa para os pequenos atendidos pela CEI Pingo de Gente: um caminhão carregado de brinquedos e produtos de higiene. Com entrega no Dia da Criança.

A Alcoa promove, em outubro, Mês Mundial de Serviços Comunitários. Seus funcionários participam de maratona de ações voluntárias.

A Drogaria São Paulo em sintonia com o meio ambiente. Está distribuindo coletores de pilhas para os clientes.

A Fundação Stickel promove dia 25 curso de fotografia para deficientes visuais. As fotos depois serão reveladas com textura.

A Fundação Cafu comemora. Ganhou apoiador de peso: a Esser Incorporações.

O Spoleto fechou parceria com o GRAACC. Incentivará a doação de créditos da Nota Fiscal Paulista para o tratamento de jovens com câncer.