Responsabilidade social

A Daslu Arte promove o Charity Weekend no próximo fim de semana. Parte da renda obtida na feira de antiguidades, artes e jóias será doada para a Amem – Associação de Amigos do Menor pelo Esporte Maior e Soma.



A Stroke mantém parceria com a instituição Adra, na qual propôs que cada criança da instituição fizesse um desenho natalino. Foram selecionados seis deles, que viraram cartões de Natal, a serem distribuídos nas unidades da loja.



O Spazio Gastronomico realiza sua campanha anual de Natal para arrecadar brinquedos novos e usados. Tudo a ser doado para a Apae.



A PPG Refinish inaugurou parceria com a ONG Cidade dos Meninos. Vai doar tintas para cursos profissionalizantes na área de funilaria e pintura.



A Locguel começou esta semana a montar a árvore de Natal no bairro Jardim Sul. A árvore é toda feita por crianças de entidades sociais e com garrafas pet recolhidas pelo movimento Recicla Morumbi.



Valdir Cimino, fundador da Associação Viva e Deixe Viver, está cheio de projetos. Entre eles, um documentário sobre os voluntários contadores de histórias da entidade para 2009. Já confirmaram presença Zizi Possi e Eva Wilma.



Dia 1º de dezembro, no Trivento, ocorre o evento Cantores de Bem. Personalidades soltam a voz em prol da Associação Aquarela. Este ano a regência será do maestro Miguel Briamonti.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.