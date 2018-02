Responsabilidade social

Alunos do ensino médio do NAVE, programa do Oi Futuro de Recife, produziram um jogo sério. O quiz eletrônico Eleições 2010 que ensina a participar de forma consciente do processo eleitoral.

A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência criou o Observatório de Inclusão Social. Objetivo? Dar reconhecimento público para ações desenvolvidas nesta área em São Paulo.

E o IES Singularidades, de Gisela Wajskop, festeja. Recebeu o selo de socialmente responsável da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior.

O Lar Escola São Francisco e Lar das Crianças da Congregação Israelita Paulista também comemoram. As duas entidades serão beneficiadas pelo projeto Petals for a Cause, promovido pela Tiffany & Co.

As práticas de risco socioambiental para liberação de crédito renderam ao Santander o prêmio Global Partners Awards do Forest StewardShip Council.

A Ambev e o WWF se uniram em prol do uso racional da água. Lançaram a segunda etapa do Projeto Bacias, que capacita voluntários para o monitoramento das nascentes em Brasília.

Parte da renda da coleção Leticia Linton, lançada quinta no Antiquarius, irá para a ONG Doutores da Alegria.

Ponto para Valéria Baraccat. Pela 3ª edição da Cartilha sobre Câncer de Mama.

A Ticket e o Esporte Clube Pinheiros estão capacitando os professores de Educação Física da rede municipal de São Paulo.