Responsabilidade social

A Votorantim Metais tornou-se embaixadora da campanha Zinco Salva Crianças, apoiada pela Unicef. Arrecadará e doará recursos para ajudar os pequenos com desnutrição no Nepal e no Peru.

Ainda há ingressos para o Lês Chefs et Décor 2010, amanhã, na Daslu. Em benefício do Projeto Velho Amigo.

Crianças carentes, escolhidas em eleições promovidas nas escolas, desfilarão no Fashion Weekend Kids, no Rio. Quem for ao evento hoje poderá ainda doar brinquedos e livros para os colégios. A iniciativa é da TIM.

Walter Weiszflog, barítono, avisa. No concerto de lançamento de seu álbum no Espaço Sociocultural – Teatro CIEE, a bilheteria receberá doações em prol da Fundação Dorina Nowill. Terça.

A Camargo Corrêa comemora. Suas práticas sustentáveis nos canteiros de obras das hidrelétricas Jirau e Batalha serão destaque na Hydro2010, em Portugal, amanhã.

A farmacêutica Lilly cancelou o expediente do dia 1º por causa nobre. Seus 700 colaboradores desenvolverão atividades voluntárias em todo o País.

Yvonne Bezerra de Mello, fundadora do Projeto Uerê, lança o livro Aprender para Viver. Sobre o aprendizado de jovens com problemas de cognição. Quarta, no Rio.

A Axia Value Chain, empresa especializada em gestão empresarial, oferecerá um dia de entretenimento para crianças atendidas pela instituição Ludovico Pavoni. Em outubro, para comemorar o mês da criança.