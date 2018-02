Violeta Yazbek, 90 anos, não titubeou. Decidiu doar toda renda de Receitas que Emocionam para o Hospital Sírio Libanês. O livro será lançado quarta na loja Spicy dos Jardins.

A Caraigá Morumbi promove campanha de doação de sangue. Em prol do Hemocentro São Lucas. Sexta.

Em dois meses de Alagoas, os Médicos Sem Fronteiras fizerem 500 atendimentos, distribuíram mil kits de higiene, instalaram 60 torneiras, 11 chuveiros e 14 vasos sanitários nos abrigos.

A Merck S/A avisa: está com inscrições abertas para projetos de inclusão social e educação ambiental. Até quarta-feira.

A Sony Ericsson fez as contas. Reciclou mais de 770 mil aparelhos celulares no ano passado.

O Centro Ruth Cardoso inaugura novas instalações, quinta-feira, nos Jardins.

Os três campi do Centro Universitário Senac abrem suas portas para oferecer mais de 100 atividades gratuitas. Motivo? Comemorar o Dia da Responsabilidade Social do Ensino Superior Particular. Sábado.

Lição de cidadania. Sessenta desempregados estão fazendo aulas para cuidador de idosos e produção de mudas fitoterápicas no Parque da Água Branca. Cursos oferecidos pelo Centro Paula Souza.

Saúde em jogo. Para sensibilizar os empresários sobre a importância de facilitar a ida de seus funcionários ao médico, o Ministério da Saúde promove seminário em Brasília. A partir de amanhã.