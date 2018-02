Bernardino Tranchesi Neto, Ricardo Mellão e Ricardo Goldfarb são novos parceiros de Marcos Amaro no Instituto Brasis, que combate a desigualdade social.

É hoje a Corrida e Caminhada Contra o Câncer, da Track&Field. Com renda revertida para Hospital de Câncer de Barretos. Largada? Do Shopping Center Norte.

Cláudia Bonfiglioli comanda o Prêmio Casa Hope de Responsabilidade Social. Dia 14, na Sala São Paulo.

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Prêmio Instituto Claro. Voltado para educadores que usam novas tecnologias no ensino.

A Eletrobrás Furnas comemora. Conseguiu reduzir a emissão de cerca de 32.000 toneladas de CO2 – equivalente em gás SF6.

Até terça, os Doutores da Alegria recebem palhaços que atuam em hospitais de todo o País. O encontro faz parte do programa Palhaços em Rede, iniciativa da ONG.

A Copagaz investe em esporte e inclusão. Renovou patrocínio do Urece, único time brasileiro de futsal feminino formado por deficientes visuais.

A C&A avisa: suas lojas contam agora com coletores de lixo eletrônicos.

A Federação Paulista de Golfe é parceira no torneio em prol da ONG Casa da Paz de Embu-Guaçu. A partir de quinta, em Cotia.

A Gincana Semeando o Bem, da RTE Rodonaves, arrecadou 22 toneladas de donativos para comunidades carentes. Continua até outubro.