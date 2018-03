Responsabilidade social

O Instituto Ecofuturo, principal articulador para que o Dia da Criança também seja o Dia da Leitura, comemorou a aprovação, pela CCJ do Senado, do projeto de lei que propõe instituir essa data em âmbito nacional.



Andrea Pasquini assina o documentário Histórias Reais de Conquistas e Superação, em parceria com o Formare, projeto da Fundação Iochpe para jovens de baixa renda. O vídeo traz o relato de jovens alunos sobre a importância da capacitação profissional para estudantes.



A International Myeloma Foundation realiza terça-feira, no Buddha Bar, o Doctors in Concert, evento beneficente em que médicos se apresentam num pequeno concerto. Organização e apoio de Beatriz Cury, Laila Cotait e do artista plástico Gustavo Rosa.



A chef Morena Leite será um dos destaques da cerimônia de entrega do 5º Prêmio Sodexo Vida Profissional, amanhã, na Sala São Paulo. Além da apresentação, Morena assina o cardápio do coquetel.



A Casa Eurico promove exposição, em sua loja dos Jardins, a partir de quarta-feira, para arrecadar doações de sapatos em prol da Unibes. Os sapatos serão vendidos no bazar da instituição.



O portal do Instituto Sócio- Ambiental (ISA) comemora 11 anos com novidades. Usa agora, como base do seu site, a enciclopédia dos povos indígenas. Que disponibiliza na rede mapas, notícias e informações gerais sobre o tema.



Abre na quarta, no Hotel Bourbon Convention Ibirapuera, a mostra do Projeto Biomóvel, como móveis sustentáveis.

