Responsabilidade social

A agência de propaganda DIM, dos sócios Michele D’Ippolito, Marcio Canzian e Guilherme Facci, foi convidada pela Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência para assinar a nova identidade visual do Instituto de Reabilitação Rede Lucy Montoro.



O Instituto Solví vai promover a política do voluntariado entre os seus 12 mil colaboradores. O programa conta com ações de responsabilidade socioambiental e auto-sustentabilidade às comunidades assistidas. No próximo dia 30, no Parque Trianon, serão realizadas oficinas de jardinagem.



Os voluntários da SulAmérica Seguros e Previdência participam, hoje, da inauguração da primeira das Praças da Paz SulAmérica, no Jardim Ângela, zona sul. Um projeto feito em parceria com o Instituto Sou da Paz.



O técnico Mario Sérgio Andrade Silva comanda almoço no Quintal do Bráz, dia 15. Com renda que vai reverter para a Associação Esporte Solidário Run & Fun, que atende 240 crianças e jovens da Comunidade São Remo, com treinamentos de corrida e natação.



A Apae de São Paulo promove, nos dias 16 e 18, o 1º Encontro Nacional de Irmãos e o Simpósio Deficiência Intelectual: Panorama Geral, Avanços e Desafios. Vai discutir o papel dos irmãos de pessoas portadoras de deficiência.



A operadora de turismo New Line está economizando e reciclando o papel utilizado na empresa. E tem conseguido poupar 30 toneladas por mês. Quanto aos copinhos de plástico, trocou por canecas de cerâmica personalizadas.

