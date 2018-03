Responsabilidade social

Giba foi o escolhido para apadrinhar o tradicional Bazar do Clube Pinheiros. O evento reúne mais de noventa ONGs e já tem data marcada: dias 8, 9 e 10 de abril.

A Fundação Bradesco assinou parceria com o Instituto Acaia – Núcleo Pantanal. Por meio do programa Educa+Ação, alunos terão a oportunidade de estudar em sistema de internato.

Em abril, a Fundação Telefônica vai capacitar cerca de 2.500 professores da rede pública a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Marcelinho Carioca mostrou solidariedade: entregou duas toneladas de alimentos à Casa Ronald McDonald SP.

O GOA, restaurante vegetariano, vai expor ações ambientais na porta de entrada. Além de vestir os garçons com a camiseta que leva a seguinte estampa: “O que você está fazendo para salvar o nosso planeta?”.

Em clima de “Páscoa do Bem”, a Ofner vai entregar às crianças do GRAACC um ovo de chocolate de 175 quilos.

A ótica Ventura, junto com a Unimed Paulistana, irá doar, terça, óculos para as crianças com dificuldade visual do projeto Visão em Ação.

Geraldo França, da Sodexo, doou dez mil kits de lápis de cor, que chegarão até as crianças de escolas municipais assistidas pelo Fundo Social de Mônica Serra.

Funcionários da Alcoa decidiram dar exemplo de solidariedade. Participam hoje de ação recreativa organizada com moradores do Jardim Santa Cecília.