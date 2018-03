Responsabilidade social

O Projeto Velho Amigo promove debate sobre alternativas de acolhimento aos idosos. Quarta, na Fiesp.

A Nike acaba de doar 240 pares de tênis para crianças e jovens que treinam corrida na Associação Esporte Solidário, de Mario Sergio Andrade Silva.

O governo de SP entrou em clima poético. Distribuiu quatro mil exemplares do livro Cinco Marias , do poeta Fabrício Carpinejar, para escolas estaduais.

A rede Ultrafarma fechou parceria para contribuir com a Casa Hope, que hospeda crianças carentes com câncer e seus acompanhantes.

Alessandra Negrini assistiu aos curtas-metragens dos alunos das Oficinas Tela Brasil. Projeto de Luiz Bolognesi e Laís Bodanzky, apoiado pelo Grupo CCR para jovens de baixa renda.

O Grab, Grupo de Apoio ao Rugby Brasileiro, arrecadou R$160 mil reais no jantar beneficente desta semana no auditório do Pinheiro Neto Advogados. Voltado para o esporte no País.

Começa amanhã, em Osasco, a Semana da Inclusão Digital. Parceria da Fundação ArcelorMittal com Belgo Bekaert Arames e o Comitê para Democratização da Informática.

A empresa Whirlpool Latin America fechou os números de 2009: o investimento em proteção ao meio ambiente chegou a R$ 5 milhões.

Ivete Sangalo, Malu Mader e Tony Bellotto customizaram jeans. À venda no site do Brechó Social, com renda para a ONG Viva Cazuza.