Responsabilidade social

A Cosac Naify doou todo seu catálogo infanto-juvenil e adulto – mais de 770 títulos – para a Biblioteca de São Paulo.

Ana Moser vai levantar o Sesc Consolação. Como representante da Atletas Pela Cidadania, confirmou presença na Conferência Nacional do Esporte. Na quinta.

Os Institutos Alpargatas e Camargo Corrêa retomam ainda este mês mutirões para reformas em escolas da Paraíba. O projeto Escola Ideal atua em 274 instituições e já transformou 52 escolas.

Ganhou destino a garrafa de Chivas customizada por Alexander McQueen. Será doada para o Brechó Social.

Nada como uma parceria. Cultura Inglesa e PUC de São Paulo se unem para lançar, amanhã, curso de pós-graduação grátis para professores de inglês da rede pública.

Lírio Cipriani, do Instituto Avon, está de malas prontas. Integra a delegação brasileira na conferência Parceria Global pelo Fim da Violência contra Mulheres. Nos EUA.

O Ipem-SP se mobiliza em campanha para arrecadar uma tonelada de alimentos para o Hospital do Câncer de Barretos. Vão entregar dia 8.

O Lar Escola São Francisco fabrica em sua oficina ortopédica materiais para reabilitação. E decidiu doar parte deles ao Haiti – para onde serão levados por equipe do Hospital Albert Einstein.

As crianças de Cubatão podem comemorar. Começaram as aulas do núcleo de formação esportiva do Instituto Janeth Arcain. Com apoio da Usiminas, via Lei de Incentivo ao Esporte.