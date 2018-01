Responsabilidade social

B.B. King, o rei do blues e padrinho do Bourbon Street, faz show especial na casa, dia 18 de março. A renda do leilão das cadeiras vai reverter inteiramente para a Associação Cruz Verde.

O Projeto Vida Nova avisa: este ano vai oferecer Pilates de graça para 215 crianças e adolescentes carentes da comunidade Santa Rita, na zona leste de São Paulo.

Clima de festa no The Fifties da Alameda Santos. A casa ganhou certificado do projeto Green Kitchen, ao aliar gastronomia e sustentabilidade.

A Tommy Hilfiger entra na onda do bem. Vai destinar ao Conselho de Fashion Designer da América a renda obtida com a venda, pela internet, de camiseta especial.

Para formar um Conselho de Responsabilidade Socioambiental, o Hospital Nossa Senhora de Lourdes chamou somente gente de peso no ramo. Entre os convidados à causa, Wellington Nogueira, dos Doutores da Alegria, e Valdir Cimino, da Associação Viva e Deixe Viver.

Quinze especialista em comportamento humano – entre eles Monja Coen, Nuno Cobra e Marco Antonio Tommaso – tem reunião marcada, nos dias 10 e 11, para discutir o tema Beleza Sustentável. No HSBC Brasil.

Arrecadar R$ 200 mil para a Associação O Cantinho Que Encontrei e para outras quatro instituições. Esse o objetivo do 6º Torneio Help Bem Embrase de Golfe. Sexta, no Guarapiranga Golf Club.

Acaba de entrar em circuito nacional o premiado filme Inquilinos – Os Incomodados Que Se Mudem, adaptado do conto de Vagner Ferrer, ex-aluno do Ilha Vera Cruz. Projeto de alfabetização de jovens e adolescentes da Escola Vera Cruz.