Responsabilidade social

Os Mil e Um Livros, iniciativa da Acesso Digital, quer arrecadar 1.001 obras, entre livros e gibis para crianças e adolescentes do Projeto Casulo, da Fundação Dixtal e do CAPS II – Cidade Ademar.

O Hotel Emiliano vai financiar o Projeto Remar do Instituto Brasil Solidário (IBS). Com Associação de Moradores e Amigos de Paraty Mirim, a iniciativa vai construir espaço cultural e para palestras médica e odontológica.

Uma urna foi instalada no Shopping Cidade Jardim, para clientes doarem notas fiscais sem o CPF à instituição Liga Solidária, que atende a crianças em situação de risco. A ideia é repassar à causa créditos da Nota Fiscal Paulista.

O projeto de educação complementar Alquimia Jovem, da Rhodia, está aceitando inscrições. O que ele faz? Desenvolve atividades com adolescentes de baixa renda nas áreas de Campinas e Paulínia.

Em iniciativa destinada a defender o meio ambiente, a Shell alterou a embalagem de seus lubrificantes. Agora eles têm 11% menos de plástico.

Alunos do curso de Design de Moda da Estácio, em parceria com o Instituto Zuzu Angel, puseram a mão na massa. Customizaram camisetas de carnaval das feijoadas cariocas do Caesar Park, Sheraton Barra e do bar São Nunca.

O dinheiro arrecadado com a venda dos ingressos do evento gastronômico Degustar 2010, dia 27, na Vila dos Ipês, será revertido para o Projeto Quixote e o Instituto Ressoar.

A Universidade Anhembi Morumbi inicia, amanhã, a campanha Solidariedade Sem Fronteiras em prol do Haiti. As doações de R$ 2, por meio do Clinton Bush Haiti Fund, serão distribuídas às vítimas do terremoto naquele país.