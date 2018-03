Responsabilidade social

A capital pernambucana foi o palco escolhido para a festa de premiação da 10ª edição do Concurso Banco Real Talentos da Maturidade. A cidade vai receber os talentosos artistas, dia 18, no Chevrolet Hall.



A cineasta Sandra Werneck volta ao tema gravidez na adolescência, só que agora em um longa de ficção, Sonhos Roubados. O filme está sendo rodado com o patrocínio da World Childhood Foundation.

O Instituto Se Toque, criado por Monica Serra, vai apresentar, no próximo fim de semana, a peça infantil O Colar da Vida. Dentro do evento Revezamento pela Vida, que acontecerá no Círculo Militar.



Será dia 10, na Daslu, a festa do Projeto Velho Amigo, que ganha também 10% da renda do lançamento do Projeto 10 que acontece no dia seguinte. Dez profissionais criaram luminárias para a Artecristallo, utilizando cristais Swarovski.



A Margo já montou o seu Meg Bazar, em prol da Apae. Até 23 de dezembro.



A revista Sorria*, da Editora Mol, chegou ao número de R$ 1 milhão doados para o Graacc, que programa construir seu segundo hospital.



Glorinha Baumgart lançou um livro recheado de histórias sobre a origem das tradições natalinas, receitas típicas, além de trazer uma retrospectiva das seis edições anteriores do Leilão de Guirlandas. Toda a renda vai para o Instituto Center Norte, que este ano ajudará a Casa Hope.



Quarta-feira, no Bourbon Street, a Cruz Verde vai comemorar seus 50 anos. Com uma festa beneficente.

