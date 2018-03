Responsabilidade Social

A Alcoa Foundation está destinando às vítimas do terremoto no Chile U$ 50 mil – que a Cruz Vermelha usará com medicamentos, água, abrigos e serviços sanitários para 15 mil famílias. A empresa atua naquele país nas áreas de construção civil, automotiva e industrial.

Grandes artistas brasileiros cederam obras para o Leilão de Arte Bem Querer Mulher, em prol do projeto Maria Maria, que combate a violência contra a mulher. Amanhã, na Pinacoteca do Estado.

O Cinema na Laje, projeto da Cooperifa que exibe filmes de graça na periferia, comemora um ano de vida em grande estilo. Exibe o longa Besouro, de João Daniel Tikhomiroff. No Bar do Zezão, amanhã.

A Liquigás fez a alegria de 500 idosos carentes. Levou-os semana passada para ver O Rei e Eu. E promove, durante a semana, campanha para as instituições que os atendem. Já arrecadou, até agora, mais de mil cestas básicas.

O Grupo Santander escolheu dez novos projetos sociais que serão desenvolvidos em parceria com instituições de ensino superior. Selecionados pelo concurso Banco Real – Universidade Solidária, cada um receberá R$ 40 mil.

As lojas Trousseau fazem liquidação solidária. Até o final do mês, vendem produtos com até 40% de desconto. Parte da renda será destinada, em forma de cestas básicas, para entidades beneficentes.

Os moradores de Trancoso podem festejar. A chef Morena Leite vai abrir por lá uma Escola de Cozinha para oferecer de graça cursos profissionalizantes de gastronomia.

Pelo Dia da Mulher, Iguatemi SP e Market Place destinam amanhã ao Instituto Brasileiro de Controle do Câncer a renda do dia dos estacionamentos.