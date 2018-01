Responsabilidade social

Lourenço Mutarelli, Marcelino Freire, Joca Reiners Terron e outros se juntam em causa comum. Para ajudar o poeta Roberto Piva, internado no HC, promovem evento literário em março, no Centro Cultural b_arco.

Neguinho da Beija-Flor vai levantar, na Sapucaí, a bandeira contra o Câncer do Intestino. Com o samba-enredo que ele compôs, para a campanha, serão distribuídos panfletos sobre o diagnóstico precoce.

Antes de cair na folia, mais de 150 funcionários do Grupo Telefônica doaram sangue para a Fundação Pró-Sangue e a Santa Casa de São Paulo. Num momento em que os estoques costumam ficar baixos.

Artistas plásticos receberam apoio para participar do Programa Social Mulheres de Talento – desenvolvido pela Fundação Stickel com mulheres da Vila Brasilândia.

Já chegam a 8,2 mil os voluntários de ações sociais do Grupo Gerdau, metade deles no exterior. Entre elas, distribuição de alimentos e agasalhos e projetos em educação.

O Instituto C&A selecionou 11 organizações para a formação de um polo de incentivo à leitura na região de Guaratinguetá. Investimento de R$ 3,5 milhões, durante dois anos.

Ara Vartanian criou joia para ajudar vítimas do terremoto do Haiti. A pulseira custa R$ 660 e metade do valor vai para a escola haitiana LakayPamk.

A Nokia brasileira vai doar o dinheiro da vendas da canção Everybody Hurts para o Comitê de Emergência e Desastres e para a campanha Helping Haiti, do jornal The Sun.

O Instituto Hedging-Griffo aceita inscrições, até dia 23, para apoio a projetos de educação. O foco? Melhoria do ensino público e bolsas de estudos.