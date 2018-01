Responsabilidade social

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida e a Cáritas Brasileira juntaram esforços. Comandam campanha nacional pelas vítimas do terremoto no Haiti.

O Grupo Pão de Açúcar também entrou na cruzada. Está doando aos haitianos R$ 1 milhão e parte da venda dos produtos de suas marcas – que renderam mais R$ 1,6 milhão. A campanha vai até dia 14.

O Banco Rendimento, que atua no mercado de câmbio e turismo, decidiu. Não vai cobrar tarifa para remessa de dinheiro para o Haiti.

O comando é de Luís Mendes, com apoio da JHSF. O programa? Oficinas de incentivo à leitura, hoje e amanhã, na Biblioteca Comunitária Ler é Preciso, do Jardim Panorama. Promoção do Instituto Ecofuturo.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Instituto Nextel lançou, em parceria com a AgênciaClick, o projeto Conexão Digital, para capacitação técnica de 32 jovens na área de Web Design.

O Santander Brasil anunciou apoio ao projeto Museu para Todos, montado pela Pinacoteca. O programa inclui o acesso de portadores de deficiência à cultura e à arte.

O Walmart engajou suas lojas de São Paulo em nova causa: arrecadar alimentos, roupas e material de limpeza para distribuir entre as vítimas das chuvas no Estado.

O Instituto Alpargatas reúne professores e técnicos para discutir educação inclusiva. Os eventos pedagógicos acontecem, em março, em João Pessoa e no interior da Paraíba.

O Cooperárvore, programa de geração de renda do Jardim Teresópolis, comunidade de Betim, MG, fechou parceria mundial. Vai exportar produtos recicláveis, PRoduzidos na comunidade, para a Alemanha.