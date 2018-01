Responsabilidade social

Além de apoiar o time de Kaká no jogo beneficente da semana passada, em Lisboa, a Gillette turbinou o programa de distribuição de purificador de água, que desenvolve no Haiti desde 2004. Até o momento, a empresa doou mais de 800 mil sachês do produto, quantidade suficiente para tratar 8,7 milhões de litros de água. E arrecadou US$ 650 mil, a serem entregues a grupos de ajuda humanitária.

A Chubb Seguros vestiu a camisa do meio ambiente. Preparou plano para investir R$ 1 milhão por ano em responsabilidade socioambiental.

O Projeto Guri Santa Marcelina, que oferece ensino musical de graça, informa: há 2.000 vagas abertas para 2010.

Reni Adriano Batista, pupilo do projeto de incentivo à leitura do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial, lançou esta semana seu primeiro livro, chamado Lugar.

Gabriela Duarte foi convidada para ser embaixadora da ONG Trata Brasil. Cargo que em outros tempos já teve, entre seus ocupantes, Zilda Arns.

A ONG Atletas pela Cidadania, presidida por Raí, foi citada pelo Relatório da Organização Internacional do Trabalho pelos esforços na criação de oportunidades de Trabalho Decente para jovens brasileiros.

Tendo Lu Alckmin como madrinha, o projeto Montenegro entregou alimentos e kits de material escolar à Associação Favela de Vila Prudente.

O Walmart pode comemorar. Foi uma das empresas vencedoras do 4.o Prêmio Brasil de Meio Ambiente no Âmbito Federal. No Jockey Club.

A Associação TUCCA inicia a venda de assinaturas da temporada Música Pela Cura 2010. Para ajudar crianças e adolescentes com câncer.