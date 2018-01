Responsabilidade social

A Ashoka, em parceria com a Global Alliance for Improved Nutrition, promove a partir de amanhã o desafio Nutrição de Qualidade: Soluções Inovadoras, que vai selecionar propostas de ONGs de todo o mundo.

A companhia aérea TAP abriu seu site, até 28 de fevereiro, para doações de milhas para o projeto Street Child World Cup – Copa do Mundo de Criança de Rua, no Brasil.

O Carrefour e o Shopping Frei Caneca aderiram à campanha Transforme seu Cupom Fiscal em Esperança e estabeleceram parceria para ajudar a Casa Hope. O público poderá contribuir para a ideia doando suas notas fiscais.

Cerca de cem alunos escolhidos em seis escolas públicas de São Paulo farão cobertura jornalística da Campus Party 2010 para o programa Nas Ondas do Rádio, com apoio da Fundação Telefônica.

O Shopping Cidade Jardim recebe, quarta, a segunda edição do Bingo do Bem, promovido pela Tiffany & Co. Toda a renda obtida do evento será revertida para o Instituto de Tratamento do Câncer Infantil.

Rodrigo Lombardi também entrou na onda. O ator abriu mão do cachê para participar da campanha O Câncer de Mama no Alvo da Moda.

O humorista Carlinhos, ex- participante do reality A Fazenda, doou o carro que ganhou no programa para a Liga Solidária, organização social da qual foi abrigado.

A Orquestra Brasileira do Auditório do Ibirapuera, formada por 120 crianças carentes, acaba de ter o plano anual de atividades aprovado pela Lei Rouanet .

Parte da renda das vendas da Água Mineral Salve, no café das lojas Tok&Stok, será revertida ao Instituto Criar de TV e Cinema, de Luciano Huck.